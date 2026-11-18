İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir’in Urla ilçesi açıklarında deniz yoluyla gerçekleştirilmek istenen uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir açıklarında dev operasyon! Yabancı bayraklı teknede narkotik köpeğiyle 266 kilo skunk ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yabancı bayraklı bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda 266 kilogram skunk ele geçirildiğini açıkladı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı unsurları, Urla ilçesi Bodrumiçi Koyu'ndaki denetimlerde hareketlerinden şüphelenilen yabancı bayraklı bir yelkenli tekne tespit etti. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teknede ortak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı aramalarda, teknenin çeşitli bölmelerine gizlenmiş toplam 266 kilogram skunk uyuşturucu maddesi bulundu.

YABANCI BAYRAKLI YELKENLİ TEKNEDEN ŞÜPHELENİLDİ

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı unsurlarınca Urla ilçesi Bodrumiçi Koyu’nda icra edilen önleyici kolluk ve denetim faaliyetleri sırasında, hareketlerinden şüphelenilen yabancı bayraklı bir yelkenli tekne tespit edildi.

266 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphe üzerine Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teknede ortak arama başlatıldı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramalarda, teknenin çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde toplam 266 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2123015271199781267