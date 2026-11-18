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UYGULAMALAR
İstanbul
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir’in Urla ilçesi açıklarında deniz yoluyla gerçekleştirilmek istenen uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı unsurlarınca Urla ilçesi Bodrumiçi Koyu’nda icra edilen önleyici kolluk ve denetim faaliyetleri sırasında, hareketlerinden şüphelenilen yabancı bayraklı bir yelkenli tekne tespit edildi.
Şüphe üzerine Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teknede ortak arama başlatıldı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramalarda, teknenin çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde toplam 266 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.