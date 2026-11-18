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İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım'da Ankara merkezli olarak geniş çaplı operasyon düzenlendi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda önemli bilgilere ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer alan şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri aracılığıyla ve malvarlığı edinerek akladıkları belirlendi.
Şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığına el konuldu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yakalanamayan yapılanmanın lideri B.Ç.’nin ise gece saatlerinde beraberindeki 2 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.