Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım'da Ankara merkezli olarak geniş çaplı operasyon düzenlendi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda önemli bilgilere ulaşıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara’da "Çobanlar Grubu" operasyonunda ikinci dalga: Firari lider yakalandı Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini akladığı belirlenen "Çobanlar Grubu"na yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında yürütüldü. Şüphelilere ait şirketler, otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlendi. Operasyonda şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığına el konuldu. 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılanmanın firari lideri B.Ç., gece saatlerinde beraberindeki 2 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ GELİRLERİNİ AKLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer alan şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri aracılığıyla ve malvarlığı edinerek akladıkları belirlendi.

10 MİLYAR 308 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM HACMİ

Şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığına el konuldu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlendi.

FİRARİ LİDER OPERASYONLA YAKALANDI

Operasyon kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yakalanamayan yapılanmanın lideri B.Ç.’nin ise gece saatlerinde beraberindeki 2 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.