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 | Baran Aksoy

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı: İşte şartlar

Son dakika haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında ilk olarak; 10 bin kişinin örgütlü olduğu İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendika, yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı teklifini kabul etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmayınca başlayan grev 7'inci gününde sona erdi. Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı. Belediyenin yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı teklifinin kabul edildiği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı: İşte şartlar

"BU TİS'İ İMZALAYACAĞIZ"

Kültürpark'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi binası önünde açıklama yapan Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, "Örgütün ikiye bölüneceğini gördüğümüz yerde bir karar almak zorundayız. Eğer bize yetki verirseniz TİS'i son aşamasını birlikte sağlayacağız. Yetki vermezseniz kimseye alınmayız. Başarısızlığın sonucuna katlanırız. Buralarda güçlü olmak istiyorsak işverenin yarınlarında saldırılarına karşı durmak istiyorsak bir arada durmalıyız. Yetkiyi verdiniz, hangi anlamda verdiyseniz saygı duyuyorum ama ben burada yarınları düşünerek, sizleri düşünerek, ekmeğimizi düşünerek, temsilci arkadaşlarımızdan aldığımız karar doğrultusunda yalnızlaşmamak adına İZELMAN'ın imzaladığı gibi bu TİS'i imzalamak istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı: İşte şartlar

"BİR HABER GELDİĞİNDE GİDECEĞİZ"

Gül, 1 ve 3 Nolu Şubelerin görüşmeye gittiğini, kendilerine de haber geldiğinde gideceklerini söyleyerek, "Dünkü yapmış olduğumuz görüşme neticesinde biz temsilciler kurulunu gerçekleştirdik. Ufak bir pürüz vardı. O pürüz hâlâ devam ediyor. Şu an CHP Genel Başkan Yardımcıları ile toplantı yapılıyor. Gerçekten takdire şayan, bize yakışır bir mücadele verdik. Tek derdimiz eşit işe, eşit ücret almaktı. Geldiğimiz yerde talep edilenler eşitliğin enflasyondaki 19'la beraber 50 TL gibi bir fark kalıyor. Bir çıkmazın içinde çıkar yol arıyoruz çünkü 3 ve 1 Nolu Şubelerimiz görüşmeye gitti. Önce onlarla sonra bizimle görüşecekler. Biz de haber geldiğinde gideceğiz. Saatler geçtikçe ortam geriliyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan 23 bin işçi toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle iş bırakmıştı. DİSK, Büyükşehir'in 59 ve 65 bin liralık teklifi reddetmiş, 82 bin lira talep etmişti.

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