İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kirlilik cezası! Balıklar nefessiz kalıp ölmüştü

10 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:31

İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1.8 milyon TL ceza kesildi.

İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle çok sayıda ölü balık kıyıya vurmuş görüntülerin büyük yankı uyandırmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Soruşturma neticesinde belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu Körfez’e deşarj ettiği belirlendi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 1,8 milyon lira ceza uygulandı.

KİRLİ SUYU KÖRFEZE BOŞALTMIŞLAR

Bakanlığa bağlı uzman ekiplerin, Bakanlık tarafından bölgeye sevk edilen Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarında alınan numuneler üzerinde yaptığı araştırmanın sonucu belli oldu. Belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu Körfez’e deşarj ettiği belirlenirken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri’nin, “çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde” kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi.

ÖNCE CEZA SONRA SUÇ DUYURUSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

YÜKSEK AMONYAK BALIKLARI ÖLDÜRÜYOR

Bakanlık ekiplerinin balık ölümleri sonrası yaptığı ön incelemede İzmir Körfezi’nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmişti. Körfez’de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1.8'e, yer yer 0’a düştüğü tespit edilmişti. Balıkların da oksijensizlik yüzünden öldüğü saptanmıştı.

KÖRFEZ'İN RENGİ YİNE DEĞİŞTİ

İzmir Körfezi’nde dün de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye büründüğü, Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında ise çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı görüldü.