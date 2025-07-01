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 | Onur Kaya

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Tunç Soyer gözaltına alındı

Son dakika haberi: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 07:21
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 08:24

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk", "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında şafak vakti pek çok adrese operasyon düzenlendi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 157 ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 120'sinin yakalandığı, diğer şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Tunç Soyer gözaltına alındı

TUNÇ SOYER VE CHP İZMİR İL BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüpheliler arasında CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da var. Tunç Soyer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Tunç Soyer gözaltına alındı

"İZBETON ŞİRKETLERİ ELİYLE YOLSUZLUK"

Savcılıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi/İzbeton ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında;

Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 1 Temmuz 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

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GÖZALTI KARARI LİSTESİ

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle:

  • Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)
  • Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)
  • Barış Karcı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)
  • Heval Savaş Kaya (İzbeton Eski Genel Müdürü)
  • Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
  • Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı)
  • Özgür Ozan Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)
  • Çağlar Kalkan (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)
  • Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)
  • Gürkan Erdoğan (İzsu Genel Müdürü )
  • Mehmet Hanifi Mert Yılmaz (Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )
  • Haydar İzgin (CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )
  • Övünç Özgen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
  • Fırat Erkol (CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu)

CHP'DEN OPERASYONA İLK TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona CHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Bakan şu ifadelere yer verdi:

"Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık. İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.

Gözaltına alınan isimlere baktığımızda, bu kişilere yöneltilen iddiaların kamuoyunda uzun süredir konuşulan, defalarca açıklanmış, soruşturulmuş ya da siyasi zeminde tartışılmış konular olduğu görülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Tunç Soyer gözaltına alındı

"KAÇMA ŞÜPHELERİ YOK, İFADEYE ÇAĞRILSALAR GİDERLERDİ"

Kaçma şüphesi yok. Bu insanların adresleri belli, her gün halkın önünde olan kişiler. İfadeye çağrılsalardı elbette giderlerdi. Şafak vakti yapılan bu gözaltı, hukuki bir zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket' diyerek bu operasyonların işaretini saraydan vermişti.

Bugün tanık olduğumuz tablo, hukukun değil, talimatla hareket eden bir yargı düzeninin ürünüdür. Biz yargının bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. Ama gerçeklerle karşılaştığımızda bunun hâlâ bir temenni olarak kaldığını görüyoruz.

Şimdi ilk uçakla İzmir’e gidiyoruz. Arkadaşlarımıza sahip çıkacağız, yanlarında olacağız. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

ETİKETLER
#izmir
#operasyon
#yolsuzluk
#Tunç Soyer
#tunç soyyer
#gözaltı
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Şenol Aslanoğlu
#Gündem
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