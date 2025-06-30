CHP'ye kayyum atanacak mı? Tüm gözler kurultay davasında...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayında menfaat karşılığı oy kullanıldığı iddia edilmişti... Bu iddiaların ardından soruşturma başlatılmış, tanık ifadelerinin ardından aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 12 isim hakkında dava açıldı.

OYLAMAYA HİLE KARIŞTIRMADAN YARGILANIYORLAR

İlk duruşma Ankara Adliyesi'nde yapılacak ve sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Ekrem İmamoğlu ve 11 sanık, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan yargılanıyor...

CHP LİDERİNDEN DAVA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesinde dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize" ifadelerini kullandı. Özel, verilecek her karara hazır olduklarını belirtti.

MAHKEMEDEN HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?

Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa ilgili kurultay gerçekleşmemiş sayılacak. Yani, parti yönetimi 38'nci olağan kurultayda değişen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilecek. İhtiyati tedbir kararı alınırsa; parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA NE OLACAK?

Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek. Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor. Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.

“BUGÜN KILIÇDAROĞLU GELMESİN KAYYUM GELSİN İSTİYORLAR”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki mevcut durumu ve liderlik tartışmalarına ilişkin dikkat çeken sözler kullanmıştı. Parti içindeki krizin ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de Özgür Özel tarafından çözülebileceğini belirten Atif, çözümün anahtarının Ekrem İmamoğlu'nun elinde olduğunu söylemişti... HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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