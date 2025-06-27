Fatih Atik: CHP’de 'kayyum gelmesin' söylemi 'Kılıçdaroğlu gitsin'e döndü!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, katıldığı Medya Kritik programında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki mevcut durumu ve liderlik tartışmalarını değerlendirdi. Atik, parti içindeki krizin ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de Özgür Özel tarafından çözülebileceğini, çözümün anahtarının Ekrem İmamoğlu'nun elinde olduğunu iddia ederek çarpıcı yorumlarda bulundu…

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, CHP’deki krizin İmamoğlu yüzünden yaşandığını belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hırsından vazgeçmesi durumunda hem CHP'nin hem de Türk siyasetinin rahatlayacağını söyleyen Fatih Atik, CHP'nin İmamoğlu'na karşı bir mecburiyeti olup olmadığını da sorguladı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1938679863654654305

“BUGÜN KILIÇDAROĞLU GELMESİN KAYYUM GELSİN İSTİYORLAR”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Bence bu krizi Özgür Bey de Kemal bey de çözemez. Bu krizi Ekrem İmamoğlu çözer. Bu krizi bugün İmamoğlu yüzünden yaşıyorlar! Ekrem İmamoğlu bu ihtirasından vazgeçerse hem CHP hem Türk siyaseti rahatlayacak. İmamoğlu aday olamazsa bu kadar tantanayı neden yaşıyor CHP? CHP'nin İmamoğlu'na bir mecburiyeti mi var? İmamoğlu aday olmazsa CHP yok olup gidecek mi? CHP'nin hangi söylediğine inanacağız? O gün kayyum gelmesin diye kurultay yapan CHP yönetimi, bugün Kılıçdaroğlu gelmesin kayyum gelsin istiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca CHP'nin tutarsız söylemlerini eleştiren Atik, parti yönetiminin geçmişteki ve bugünkü tavırları arasındaki çelişkiye dikkat çekti. "CHP'nin hangi söylediğine inanacağız?" diyen Fatih Atik, CHP Genel Merkezini eleştirdi.

İMAMOĞLU İYİ PARTİ SEÇİMİNE MÜDAHİL Mİ OLDU?

Atik ayrıca İYİ Parti seçimlerine de değindi. "Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlık seçimlerinde Koray Aydın'ı destekledi" diyen Atik, "7 Büyükşehir'de 70 delegeyi etkilemeye çalıştılar" değerlendirmesini yaptı.