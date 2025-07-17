İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturmanın detayları ortaya çıktı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

“Ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri” ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede, 2 milyar 303 milyon lira bedelli ihalede 1050 iş kaleminden 656’sında hiçbir imalat gerçekleştirilmediği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 20’si tutuklu 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar Büroları’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü’nün koordinasyonunda tamamlanan soruşturmada, “ihaleye fesat karıştırma” ve “yolsuzluk” suçlamaları öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin müşteki olarak yer aldığı iddianame, mahkemeye sunuldu.

ARAÇ KİRALAMAYA 205 MİLYON FAZLA ÖDEME!

İddianamenin ilk eyleminde, İZBETON AŞ’nin 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirdiği “iş makineleri ve kara taşıtları kiralama” ihalelerinde usulsüzlükler tespit edildi. Hak ediş ödemelerinde, araçların çalışma saatlerinin araç takip sisteminden raporlanan saatlerden fazla gösterildiği belirlendi. Bu usulsüzlükler sonucunda, fiyat farkı dahil toplam 205 milyon 184 bin 469 lira fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

ASFALT VE YOL BAKIM İHALELERİNDE USULSÜZLÜK!

İkinci eylemde ise İZBETON AŞ'nin yüklenicisi olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesine ait "İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması İşi" kapsamında 2021-2024 yılları arasında İZBETON A.Ş. tarafından yüklenicilere yaptırılan yapım işleri doğrultusunda sahada gerçekleştirilen imalatların sözleşme ve şartname hükümlerine, hak edişlerde yer alan imalat türü ve miktarına uyumlu olup olmadığı iddianamede ayrıntılı şekilde anlatıldı.

(İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya)

İddianamede, İZBETON AŞ tarafından Bayındır, Torbalı ve Menemen ilçelerinde yapılan sathi kaplama işlerinde 20 milyon 935 bin 873 lira yersiz ödemenin ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

656 KALEMDE HİÇ İMALAT YAPILMADI!

2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON AŞ arasında 2 milyar 303 milyon lira bedelle imzalanan ihale sözleşmesi, iddianamenin en çarpıcı noktalarından biri oldu. 1050 kalemde planlanan işlerin 656’sında hiç imalat yapılmadığı ortaya çıktı. Bu durum, yaklaşık maliyetin gerçekçi hesaplanmadığını ve ihtiyaçtan fazla yüksek tutulduğunu gösterdi. İddianamede, bu usulsüzlüklerin kamu zararına yol açtığı vurgulandı.

ŞÜPHELİLER NE DEDİ?

İddianamede, şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, şirketin zarara uğratıldığına dair rakamların nasıl hesaplandığının belirsiz olduğunu savundu. İhaleyi alan yüklenici firmanın yöneticisi M.Y.T., 8 milyon 800 bin liralık teminatını alamadığını ve yersiz ödeme iddialarını reddetti. Başka bir şüpheli E.T., kamyonların sevkiyat yapmasının fiziken mümkün olmadığını ve olaylarla ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdü.