İzmir çöp dağlarıyla boğuşuyor! İşçiler iş bıraktı ortalık kokudan geçilmiyor

22 Ağustos 2024 13:24 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:44

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İzmirliler yine çöp dağlarıyla boğuşuyor. Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'ne bağlı 90 işçi, görev yaptıkları alanla ilgili ek ücreti gerektiren vasıf ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle iş bıraktı. Özellikle turistlerin yoğun olduğu Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde çöp dağları oluştu.

VATANDAŞLAR İSYANDA

Kentte oluşan kötü koku vatandaşları isyan ettirdi. Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yapılan görüşmelerden netice alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bizim tek talebimiz arkadaşlarımızın vasıflarının verilmesi. Şoförlük yapıyor ünvanı verilmiyor. Araç arkası görev yapıyor karşılığı verilmiyor.

Arkadaşlarımız da yaptıkları işin karşılığını alamadıkları için görevlerini bırakma kararı aldılar.

Bugün çöplerin toplanması için formüller getirdiler. Arkadaşlarımız tepki gösterdiler, çöplerin toplanmasına engel oldular.

Gerilim olmasın diye zabıta da geri çekildi. Anlaşma sağlanmadığı sürece eylem devam edecek."