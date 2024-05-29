İzmir Emniyeti'nde FETÖ operasyonu: 6'sı polis 9 kişi gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, gizli tanık 'Garson'ndan ele geçirilen dijital materyallerde adı geçen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının aktif polis, 3'ünün ise eski komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasını genişletiyor. Gizli tanık Garson'dan elde edilen veriler ışığında harekete geçen ekipler, mayıs ayı içinde üçüncü operasyonu başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin emniyet mahrem imamları ile irtibatı olduğu ve Ataç raporu ile ardışık aranma bilgileri tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis memuru ile ihraç 3 komiser yardımcısı olmak üzere toplam 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Öte yandan Mayıs ayının ilk haftasında yapılan Garson operasyonlarında 30 şüpheli, ikinci operasyonda ise 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.