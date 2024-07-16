İzmir Havalimanı'na inişler durduruldu

16 Temmuz 2024 05:38 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 05:39

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını, 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangınla bağlantısı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Yangının gökyüzünde neden olduğu yoğun dumanlar nedeniyle rota değiştiren ve kalkış noktasına geri dönen uçak seferleri şu şekilde oldu:

SunExpress’in

#XQ915 Hamburg -> Bodrum Milas

#XQ933 Brüksel -> Bodrum Milas

#XQ959 Düsseldorf -> Bodrum Milas 'a divert etti.

Türk Hava Yolları’nın

#TK2334 İstanbul -> İstanbul

#TK2332 İstanbul -> Bodrum Milas'a divert etti.

Aegan Airlines’ın #A3996 Athina seferi ve

AJet'in #VF3068 Sabiha Gökçen seferleri ise geri döndü.