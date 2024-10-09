İzmir Körfezi için acil eylem planında kriz! Belediye Başkanı Cemil Tugay imzalamadı

09 Ekim 2024 14:06 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu’nun hazırladığı 15 maddelik 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nı ‘şerh’ koyarak imzalayacağını söyledi. Her şeyin belediyeden beklendiğini vurgulayan Başkan Tugay, “15 maddelik plan uygulamaya geçtiği zaman ben Körfez’in istediğimiz kadar temizleneceğine inanmıyorum” dedi.

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İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliğinin ardından gerekli önlemler alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​'un talimatıyla bölgede inceleme başlatıldı ve 35 akademisyenin yer aldığı İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Bilim Kurulu, İzmir Körfezi'ndeki toplu balık ölümleri ve kirlilikle mücadele için "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"nı hazırladı.

Bakanlığın yaşanan kirlilikle ilgili hazırladığı eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı​ pek de sıcak bakmıyor.

35 bilim insanıyla hazırlanan eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.

Eylem planında Körfez'in temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti.

EYLEM PLANI 14 MADDEDEN OLUŞUYOR

Buna göre kirliliğe bağlı oksijen yetersizliği nedeniyle canlı ekosisteminin durma noktasına geldiği Körfeze nefes aldıracak "acil ve kısa vadede yapılacakları" içeren 14 maddelik eylem planı, yerel yöneticilere yol gösterecek.

Bilim kurulunca belirlenen teknik ve bilimsel çalışmaları, Bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar hayata geçirecek.

İzmir Körfezi Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 14 maddelik Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) aracılığıyla "Safinaz 1" adındaki deniz yüzeyi temizleme gemisini bölgeye gönderdi.

KÖRFEZ, "DENİZ SÜPÜRGESİ" İLE TEMİZLENECEK

Deniz süpürgesi olarak da bilinen bu araç, İzmir Körfezi'nde katı atıklar, ölü balıklar, plastik ambalajlar, balık ağları ve diğer zararlı materyalleri toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırma işlemi yapacak.

Temizlik çalışmaları, Körfez'in tamamında, özellikle kirliliğin yoğun olduğu Bayraklı, Karşıyaka ve Konak gibi kıyılarda ve Körfez'e dökülen derelerin ağızlarında gerçekleştirilecek.

Geminin yüzer çöpleri toplaması, konveyör bant sistemi ile sağlanacak; atıklar geminin ortasında bulunan biriktirme alanında toplanacak.

HAFTANIN 6 GÜNÜ 7,5 SAAT TEMİZLİK YAPILACAK

Gemi personeli tarafından torbalanan bu atıklar, daha sonra kıyıya çıkartılarak bertaraf edilmek üzere gönderilecek.

Yüzey temizleme aracı, haftada altı gün boyunca, günde 7,5 saat boyunca körfezde faaliyet gösterecek.