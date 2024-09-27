İzmir Körfezi ne zaman temizlenecek? Belediye Başkanı Cemil Tugay tarih verdi

27 Eylül 2024 11:28 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:29

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sonrası hedef tahtasına konulan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sorunun çözümü için süre verdi. Kirli ve atık su ile kanalizasyon sorunu için yatırım planlamasını yaptıklarını belirtti.

İzmir​ Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay​, geçtiğimiz günlerde toplu balık ölümleri ve buna sebep olduğu belirtilen kirlilikle gündeme gelen İzmir Körfezi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında konuşan Tugay, İzmir Körfezi ne zaman temizlenecek sorusuna da yanıt verdi.

KÖTÜ KOKU VE BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Tugay, körfezdeki kötü koku ve balık ölümlerinin sudaki azot bileşiği ve fosforu besin maddesi olarak kullanan mikroorganizmaların anormal hızla çoğalması ve ölmeleriyle oksijenin tükenmesinden kaynaklandığını ifade etti. B süreci 29 derece civarına çıkan deniz su sıcaklığının da tetiklediğini öne süren Tugay, "Temizlenmenin gerçek anlamı o azot ve fosfor bileşikleriyle dolu olan körfez suyunun içindeki kirliliğin bir yere gitmesi. Suyu arıtmak gibi bir şey mümkün değil. Milyonlarca ton su var. Ancak ne beklenir, bir akıntı olsun ve o akıntı kirli suyu alsın açık denize taşısın ve o şekilde temizlenme olsun" diye konuştu.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik​ uydudan böyle görüntülenmişti.

"İZMİR KÖRFEZİ 1-1,5 YIL İÇİNDE TEMİZLENECEK"

Sudaki sirkülasyonu artırmak için 14 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmasının öngörüldüğünü kaydeden Tugay, bununla ilgili yetkinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğunu öne sürdü. Tugay, kirlilik sorununu çözmek için büyük bir altyapı çalışması yapacaklarını belirterek şunları söyledi: "5 yıllık süre içinde İzmir tarihinin en büyük altyapı çalışmasını arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Körfez problemi çıkmadan önce de biz buna karar vermiştik. Kirli, atık su, kanalizasyon kökenli bir kirlenmenin olmayacağını, 1-1,5 sene içinde bu problemin hallolacağını söyleyebilirim."