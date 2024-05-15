İzmir peş peşe sallandı, Naci Görür'den açıklama geldi: Bu deprem...

15 May 2024 09:24 - Güncelleme : 15 May 2024 09:27

"Deprem konusunda hangi partiye güveniyorsunuz?" Sorusu araştırıldı! Sonuçlar şaşırtıcı oldu

"Deprem konusunda hangi partiye güveniyorsunuz?" Sorusu araştırıldı! Sonuçlar şaşırtıcı oldu

AFAD'ın aktardığı verilere göre; İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında peş peşe 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gerçekleşen iki depremin hemen ardından AFAD'dan yapılan açıklamada; olumsuz bir durumun olmadığı ve saha tarafa çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

AFAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Meydana gelen peş peşe depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem olasılkla Midilli Adası’nın hemen güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştu. Sevgiyle"