İzmir ve Manisa'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
İzmir ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'deki yapılanmasını deşifre etmeye yönelik soruşturmalar devam ediyor. 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi yakalandı.
MAHREM İMAM, BYLOCK, VE BANK ASYA BAĞLANTISI...
İzmir ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ile emniyet mahrem imam kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumda çalışmış, Banka Asya'da artan kaydı tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri,İzmir kent merkezi ve Bayındır ilçesi ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, geriye kalan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.