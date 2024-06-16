İzmir'de 15 yaşındaki kız, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

16 Haziran 2024 01:09 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 01:11

Cuma namazındakileri hem videoya çekti hem de küfür yağdırdı! O kişi yakalandı

Cuma namazındakileri hem videoya çekti hem de küfür yağdırdı! O kişi yakalandı

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Hacer Çağla Ç. ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kişi tartışmaya başladı. Ardından defalarca bıçaklanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Ç.'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.