İzmir'de 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan faciada yeni gelişme! Kablolar derine indirilecek

13 Temmuz 2024 22:27 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 22:30

351 kaçak trafoyu tespit eden görevliler bile şaşkın! Bir şehre yetecek elektrik ürettiler

351 kaçak trafoyu tespit eden görevliler bile şaşkın! Bir şehre yetecek elektrik ürettiler

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yolda oluşan su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI!

Olayın gerçekleştiği bölgeye gelen elektrik şirketi temsilcileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemeler gerçekleştirdi.

İlk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağı olabileceği şüphesiyle kazı çalışmaları başlatıldı ve ekipler, bölgede cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

KABLOLAR YERİN 50 SANTİMETRE ALTINA İNDİRİLECEK!

İncelemeler sonrasında başlatılan çalışmalar kapsamında yer altındaki kablolar 50 santimetre daha derine indirilecek. Belediye yetkilileri tarafından kazı yapılan alanın kapatılmasıyla bölgedeki ulaşım da normale dönecek

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki elektrik kesintisi sona erecek.