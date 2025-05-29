İzmir'de 23 bin işçi greve gitti! Otobüs duraklarında metrelerce kuyruk

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 23 bin işçi greve gitti. İşçilerin grev kararının ardından binlerce vatandaş otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle işçiler grev kararı aldı. 23 bin işçinin iş durdurduğu grevde, otopark, anaokulu, kent temizliği gibi alanlarda belediye hizmetleri durdu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen binlerce vatandaş otobüs duraklarında kuyruk oluşturdu.

"BU İŞ YERİNDE GREV VAR"

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı. Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

"HUZURSUZLUK ÇIKARMAYA DEĞİL EKMEĞİMİZİ BÜYÜTMEYE GELDİK"

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi.

Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.