İzmir'de aile katliamı! Önce anne ve babasını öldürdü, sonra intihara kalkıştı

29 May 2024 01:55 - Güncelleme : 29 May 2024 02:16

İzmir'in Torbalı ilçesinde kan donduran olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesindeki evine gelen K.Y, henüz bilinmeyen nedenle annesi Sevilay Y. ve babası Hikmet Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına ateş ederek, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BABASI ÖLDÜ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde talihsiz karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan K.Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.