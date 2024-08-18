İzmir'de alevlerin küle çevirdiği evini görünce gözyaşlarını tutamadı: Bütün anılar gitti, yıkıldık

18 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:35

İzmir'in Karşıyaka ilçesinden 4 gün önce Yamanlar Dağı bölgesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle evlere kadar ulaşmıştı. Yangında Şükrü Özsoy'un Onur Mahallesi'nde bulunan baba evi de alevler içinde kaldı. Evinin olduğu bölgeyi alevlerin yuttuğunu öğrenen acılı adam, Çorum'dan kalkıp İzmir'e geldi. Özsoy, küle dönen baba evini görünce gözyaşlarını tutamadı.

"MAALESEF HER ŞEY KÜL OLDU, BÜTÜN ANILAR GİTTİ"

Ağabeyi ile birlikte evi zor şartlar altında yaptıklarını söyleyen Özsoz, “Evin merdivenini ben yapmıştım, 17 yaşlarındaydım. Benim bütün gençliğim burada geçti. Maalesef her şey kül oldu, bütün anılar gitti. Yıkıldık, Çorum'dan buraya gelene kadar yol bitmedi. Annem burada olsaydı aşağıya inemezdi. Allah'tan yanımızdaydı. Feryat ettik” ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK"

Yangından sonra evde buldukları hurdaları ayıkladıklarını belirten Özsoy, "Başka hiçbir eşyamız kurtulmadı. Annemle ağabeyim burada oturuyordu. Şükür can kaybı yok. Malımızda zarar var, buna şükrediyoruz. Tek tesellimiz o. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediye ve AFAD ekipleri gelmiş ve kayıtları almış. Prosedür neyse o uygulanır" diye konuştu.

"DİŞİMLE, TIRNAĞIMLA ÇABALADIM VE BU EVİ YAPTIM"

Evi yanan ve 30 senedir o evde yaşadığını anlatan Mustafa Acer de “Dişimle, tırnağımla çabaladım ve bu evi yaptım. Gece burası yanıyordu. İtfaiyeyi aradım. Ertesi sabah eşimle kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltı dahi yapamadan her taraf toz duman oldu. Yangın bu tarafa doğru ilerledi. Yangın içeriye, çatıya sıçradı. Ateş bizim eve gelince ardından komşumun evi de yandı. Benim 500 bin TL'lik eşyam yandı. Bütün eşyam kül oldu” diye konuştu.

Tek isteğinin enkazının kaldırılıp evinin yeniden yapılması olduğunu vurgulayan Acer, hırsızlar dadanmasın diye ufak tefek, paslı eşyalarını toplayıp attıklarını belirtti. “Şu anda oğlumun evinde kalıyorum” diyen Acer, son olarak eşini ve çocuğunu yangından zor kurtardığını, yangında eli ve yüzünün yandığını, bir an önce kendilerine destek olunmasını istediğini söyledi.