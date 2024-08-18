Meteoroloji'den yangın bölgeleri için beklenen rapor geldi! İşte 18 Ağustos hava durumu

18 Ağustos 2024 07:44 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 07:50

Türkiye'nin ciğerleri bir kez daha yangın. Ege ve Batı Karadeniz bölglerinde ardı ardına çıkan yangınlar büyü bir doğa tahribatına ve milli servetimiz ormanlarımızın küle dönmesine neden oluyor.

Yangının temel sebeplerinden biri de kuşkusuz sıcak ve kavurucu yaz mevsimi, yangınlar havanın çok sıcak ve kurak olmasının yanı sıra bazı bölgelerdeki kuvvetli rüzgar nedeniyle çok çabuk yayılım gösteriyor.

Peki yangın bölgerinde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yangın bölgelerinde beklenen hava durumu konusunda günün ilk rahoru geldi. İşte 18 Ağustos hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

Orman yangınlarıyla boğuşan İzmir'de hava bugün hava açık olacak. Sıcaklığın ise 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Kentte yagış beklentisi yok.

MANİSA HAVA DURUMU

Manisa'da bugün yine kavurucu bir hava haki olacak. Kentte günün az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken hava sıcaklığını ise 39°C olacağı öngörülüyor.

AYDIN HAVA DURUMU

Aydın'da havanın bugün açık geçmesi hava sıcaklığının ise 40°C olarak ölçümlenmesi bekleniyor.

BOLU HAVA DURUMU

Bolu da yağış beklenmeyen illerden. Kentte bugün için tahmin edilen ortalama hava sıcaklığı 32°C. Gökyüzü ise az bulutlu ve açık.

KARABÜK HAVA DURUMU

Karabük'te tahminlere göre bugün hava az bulutlu olacak. Sıcaklığın 33°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.