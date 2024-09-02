İzmir'de başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi? İzmir Valiliği açıkladı!

02 Eylül 2024 19:38 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 20:25

ABD'den İsrail ve Hamas'a 'Tamam ya da devam' teklifi! Savaş bitmezse Washington aradan çekilecek

ABD'den İsrail ve Hamas'a 'Tamam ya da devam' teklifi! Savaş bitmezse Washington aradan çekilecek

Sosyal medyada İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirildiği iddialarına ilişkin İzmir Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askerî personele fizikî saldırıda bulunulduğunu, 5 sivil giyimli ABD askerinin sonradan dahil olduğunun bildirerek, olaya ilişkin 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

VALİLİK DOĞRULADI

Türkiye Gençlik Birliği (TGB),üyelerinin İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdiği ileri sürülmüştü. Olay ile ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği başına çuval geçirilen kişinin ABD askeri olduğunu doğruladı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Konu ile ilgili İzmir Valiliği açıklama metni yayınladı. Düzenlenen saldırı hakkında İzmir Valiliği açıklamasında, şüpheli şahısların gözaltına alındığını bildirdi. Valilik açıklamasında, ''İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 02.09.2024 Pazartesi günü 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askerî personele fizikî saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise "USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz" denildi.

"ABD ASKERLERİNE ÇUVAL GEÇİRDİK!"

TGB ise eylemle ilgili yaptığı açıklama, "ABD'nin en büyük taarruz gemisi Uss Wasp'ta görevli ABD askerlerine çuval geçirdik! Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!" ifadelerini kullanmıştı.