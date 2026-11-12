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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:26
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:26

İzmir'de bir araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi

İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan bir araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.

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Editor
 Murat Makas
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İzmir'de bir araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:26

'de yol denetiminde durdurulan araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan bir araçta nakil belgesi bulunmadan taşınan 1,5 ton kum şırlanı tespit edildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücüye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Canlı olduğu belirlenen ve el konulan kum şırlanları denize bırakıldı.

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#izmir
#İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
#İzmir-İstanbul Otoyolu
#Akalan Gişeleri
#Kum Şırlanı
#Gündem
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