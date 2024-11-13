İzmir'de bir yangın faciası daha! Annesi kurtarmaya çalıştı ama olmadı: Faciayla sonuçlandı
İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasının şoku daha atlatılmamışken bir acı haber daha geldi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında, bedensel engelli kişi hayatını kaybetti, onu kurtarmak isteyen annesi ise yaralandı.
İzmir'den üst üste gelen yangın haberleri Türkiye'yi hüzne boğdu. Selçuk ilçesinde topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan’ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında feci şekilde can vermişti. Hüzne boğan olayın şoku atlatılmamışken İzmir'den bir acı haber daha geldi.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 40 yaşındaki Umut Ç'nin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Karşıdaki evde oturan anne, yangını fark edince eve girdi ancak oğlunu kurtaramadı.
ANNE HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Evde yalnız yaşayan Umut Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan anne hastaneye kaldırıldı.