İzmir'de bir yangın faciası daha! Annesi kurtarmaya çalıştı ama olmadı: Faciayla sonuçlandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Kasım 2024 09:55 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:56

İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasının şoku daha atlatılmamışken bir acı haber daha geldi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında, bedensel engelli kişi hayatını kaybetti, onu kurtarmak isteyen annesi ise yaralandı.