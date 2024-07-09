İzmir'de büyük yolsuzluk operasyonu! Gümrükte aramalar yapılıyor: Çok sayıda gözaltı var
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 08:53 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:08
İzmir'de Aliağa Gümrüğü başta olmak üzere kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik operasyon başlattı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İzmir'de bulunan çok sayıda gümrük müşavirinin, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, Aliağa Gümrüğü'nde aramalara başladı.
Memur ve gümrük müşavirlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştiren ekiplerin aramaları sürerken çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı