İzmir'de çaldığı taksiyle dehşet saçtı! Ters yöne girip hareket halindeki araçtan atladı

19 Ekim 2024 11:08 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:12

İzmir'in Konak ilçesinde taksiyi çalan şüpheli araçla dehşet saçtı. Şüpheli şahıs durakta müşteri gibi bekleyip şoförün araçtan inmesini fırsat bilip taksiyi çaldı. Çaldığı taksiyle trafiği birbirine katan kişi, Konak Tüneli'ne doğru ters yönden girdi, araç hareket halindeyken ise atlayıp kaçtı. O korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Filmleri aratmayan olay İzmir​'in Konak​ ilçesinde yaşandı. Sabaha karşı durakta müşteri bekleyen bir şahıs​ taksicinin araçtan inmesini fırsat bilip anahtarı üzerinde bırakılan taksiye bindi. Bu sırada aracın şoförü Abdullah S., şüpheliyi fark ederek hemen koştu, yumruk atarak durdurmaya çalıştı; ama başarılı olamadı.

TRAFİKTE DEHŞET SAÇTI!

Taksiyi kaçıran şahıs, 1 saat boyunca İzmir'i turlayarak trafiği birbirine kattı. Bir ara polisleri gören kişi, şapkasını indirerek gizlenmeye çalıştı. Şahıs, Konak Tünelleri'ne doğru geldiğinde ise ters yöne girdi. Trafiktekilere korku dolu anlar yaşatan şahıs, araç hareket halindeyken ise bir anda taksiden atlayıp kayıplara karıştı.

TAKSİDE KİMSE OLMADIĞINI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bu sırada, aracın içinde şoför olmadığını gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Ters yöne giren ve kendi kendine giden taksiyi gören bir taksi​ şoförü, aracın peşinden koştu, frenine basarak durdurdu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye taksinin araç içi kameralarına yansırken polis her yerde taksiyi kaçıran şahsı arıyor.