İzmir'de dehşete düşüren olay! Sahte polisler evdekileri kelepçeleyip paraları alıp kaçtı

11 Ocak 2025 11:28 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 11:29

İzmir’in Bornova ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar bir eve girip önce evdekileri kelepçeledi sonra ise 100 bin euro ve 67 bin Türk lirası nakit parayı alıp kaçtı. Korkunç olay sonrası gaspçıların peşine düşen polis saldırganları kıskıvrak yakaladı. İşte tüm detaylar...

Bir yıldır her yerde aranıyordu! Tek tek kameralar incelendi! Boş arazide kafatası bulundu

Bir yıldır her yerde aranıyordu! Tek tek kameralar incelendi! Boş arazide kafatası bulundu

Dehşete düşüren olay İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar bir eve girip 2 kişiyi kelepçeledi ve evdeki paralarla ortadan kayboldu.

SAHTE POLİS DEHŞETİ

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak günü Bornova ilçesi Meriç Mahallesi’nde meydana gelen rehin alma ve nitelikli yağma olayıyla ilgili çalışma başlattı. W.A. (32) ve S.İ. (32) adlı kişilerin evine gelip, kendilerine polis süsü vererek içeri giren, 2 kişiyi kelepçeleyerek 100 bin euro ve 67 bin Türk lirası parayı gasbeden yağmacıların peşine düşen polis, detaylı bir çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis ekipleri yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin A.U. (31), İ.B. (30), B.Ş. (28), B.Ü. (25), M.Y. (27), O.Ş. (28) ve İ.C.(27) olduğunu tespit edip 7 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.C. ifadesinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü., B.Ş., İ.B. ve A.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; O.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.