İzmir'de deprem oldu! AFAD duyurdu

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Ege Denizi'nde gece yarısı deprem meydana geldi.

İZMİR AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.37'de merkez üssü Ege Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Karaburun ilçesine 51,53 kilometre uzaklıktaki depremin, 8,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1951051153766056043

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Depremin merkez üssünü Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nın güneyi olarak bildiren Kandilli, büyüklüğünü ise 3,8 olarak açıkladı. Depremin derinliği 5,6 kilometre olarak kaydedildi.