İzmir'de DHKP-C operasyonu: 2 gözaltı

30 Nisan 2024 09:32 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:43

Yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de elde ettiği bulgularla birlikte operasyonun düğmesine basan ekipler, çok sayıda adrese baskın düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yapan 3 şüpheli tespit edildi.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.