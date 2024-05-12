İzmir'de evin kümesinde yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

12 May 2024 07:35 - Güncelleme : 12 May 2024 07:41

Meteoroloji uyardı! 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 ile sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji uyardı! 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 ile sağanak ve sel uyarısı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aranan şahıs polis ekiplerinin operasyonunda kümesten çıktı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde gerçekleşen bir silahlı yaralama olayı ile ilgili belirlenen şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda adresi belirlenen U.B.'nin (23), bir çok silahlı yaralama olayına karıştığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

KÜMESTE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda U.B., evinin üst kısmında bulunan kümeste saklandığı esnada kıskıvrak yakalandı.

EVDE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan polis ekipleri tarafından adreste yapılan aramada, G.D. adlı başka bir şüpheliden, 2 ruhsatsız tabanca, 101 gram kokain, uyuşturucu nitelikli 861 sentetik hap, 51 gram esrar, 7 adet fişeklenmiş halde kokain maddesi ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.B. ve G.D., polis merkezi amirliğine götürüldü.