İzmir'de kimyasal fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Korkunç patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise ağır yaralandı. İşte detaylar...

İzmir'de sabah saatlerinde kahreden bir haber geldi. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında patlama yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.