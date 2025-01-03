İzmir'de faciadan dönüldü! 6 çocuğu komşular son anda kurtardı

03 Ocak 2025 12:35 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:35

İzmir’in Ödemiş ilçesinde büyük bir facianın önüne geçildi. Müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan 6 çocuk, komşuların yardımıyla son anda ölümden döndü. Korku dolu anlar yaşanan olay sonrası akıllara geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5 çocuğun öldüğü yangın faciası geldi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Akşama doğru müstakil bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde önlem aldı.

6 ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Korkunç yangında alevlerin içerisinde kaldıkları öğrenilen 6 çocuk ise, komşuların yardımıyla evden son anda çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede durumlarının iyi oldukları anlaşılan çocuklar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ FACİA AKILLARA GELDİ

Olay, geçtiğimiz aylarda Selçuk ilçesinde meydana gelen ve 5 çocuğun yaşamını yitirdiği faciayı hatırlattı. Yangın​, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.