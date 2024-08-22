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İzmir'de faciadan dönüldü! Asırlık çınar ağacının altında kalanlar yaşadıkları dehşeti anlattı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ağustos 2024 15:20 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:47
İzmir&#039;de faciadan dönüldü! Asırlık çınar ağacının altında kalanlar yaşadıkları dehşeti anlattı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde asırlık çınar ağacı az daha faciaya yol açıyordu. Kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilen ağaç 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar yaşadıkları dehşeti anlattı...

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde asırlık ağaç dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralanmış, yaralılardan birisinin beli kırılmıştı. Dehşet dolu anlar öncesi ağacın çatırdadığını söyleyen 60 yaşındaki Yusuf Görmek yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı

İzmir'de faciadan dönüldü! Asırlık çınar ağacının altında kalanlar yaşadıkları dehşeti anlattı - 1. Resim

YARALILAR YAŞADIKLARI DEHŞET DOLU ANLARI ANLATTI

Faciadan dönülen olayda yaralanan Yusuf Görmek (60) yaşadığı dehşeti "Biz kahvede oturuyorduk. Bir çatırtı koptu, millet aldırış etmedi. 7 dakika sonra ağaç yere devrildi, bir kıymet koptu sanki. Ben geriye kaçtım, arkama dönüp baktığımda toz dumandı her yer" sözleriyle anlattı. Yerden seken ufak parçaların çarpması sonucu yaralanan Görmek sözlerine böyle devam etti;

"Dal altında kalanlarımız oldu. Beli kırık arkadaşlarımız, başından yaralanıp bayılan arkadaşlarımız vardı. Hepsini çıkardık çok şükür. Ağaçların uçları kesilerek ağırlıkları alınması lazım. Geçen yıl da ağacın kuru dalları masanın üzerine düşmüştü"

İzmir'de faciadan dönüldü! Asırlık çınar ağacının altında kalanlar yaşadıkları dehşeti anlattı - 2. Resim

"BİR ÇATIRTI SESİ GELDİ ARDINDAN KÜT ETTİ"

Ağacın devrilmesi sonucu başından yaralanan 63 yaşındaki Nadir Aksoy ise "Çınarın altındaki masada oyun oynuyorduk. Bir çatırtı sesi geldi ama 2-3 dal küçük dal düştü, rüzgardan olduğunu düşündük. Bir süre sonra küt etti. Zaten o an kaçmaya başladık. Dal başıma çarpmış ve ben düşmüşüm. Arkadalar beni kaldırmış hastaneye götürmüşler. O kadarını hatırlıyorum" ifadelerini kullandı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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