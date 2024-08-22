Öfkeli vatandaş ve polisin 'Dilan Polat' tartışması! Israrla aynı soruyu sordu

Dilan Polat, eşi Engin Polat ile kara para aklama suçundan cezaevine girdi. Polat çifti tam 9 ay boyunca cezaevinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat için tahliye kararı verildi.

Fenomen isin geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. Sevenleri ve ailesi Polat'ı gözyaşları içinde karşılarken, ünlü ismin tahliyesi de gündeme oturdu.

POLİSLERLE DİLAN POLAT TARTIŞMASINA GİRDİ

Sosyal medya kullanıcıları kararı eleştirirken bir ses de sokaktan yükseldi. İstanbul'da bir şahıs, 'Dilan Polat'ı niye bıraktılar abi?' diyerek polis ile tartıştı.