Öfkeli vatandaş ve polisin 'Dilan Polat' tartışması! Israrla aynı soruyu sordu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 15:34 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:35
Kara para aklama suçundan 9 ay boyunca cezaevinde kalan ünlü fenomen Dilan Polat geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Tahliye haberinin ardından bir vatandaş, duruma sinirlenerek polisle 'Dilan Polat' tartışmasına girdi. Öfkeli vatandaş ve polisin tartışma anı sosyal medyada gündem oldu.
Dilan Polat, eşi Engin Polat ile kara para aklama suçundan cezaevine girdi. Polat çifti tam 9 ay boyunca cezaevinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat için tahliye kararı verildi.
Fenomen isin geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. Sevenleri ve ailesi Polat'ı gözyaşları içinde karşılarken, ünlü ismin tahliyesi de gündeme oturdu.
POLİSLERLE DİLAN POLAT TARTIŞMASINA GİRDİ
Sosyal medya kullanıcıları kararı eleştirirken bir ses de sokaktan yükseldi. İstanbul'da bir şahıs, 'Dilan Polat'ı niye bıraktılar abi?' diyerek polis ile tartıştı.
Polisin sessiz olması için uyardığı vatandaş, 'Biz birini tehdit etsek dışarı çıkamıyoruz, dünyayı yediler' diyerek polislerle tartışmaya devam etti.
Kaynak: Tgrthaber.com