Dilan Polat tahliye olunca hüngür hüngür ağladı, eşi o anları kaydetti

21 Ağustos 2024 21:32 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 21:39

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Dilan Polat hayranı genç bir kadının arabada giderken ağladığı görüldü. Eşinin "Ne oldu hayatım bu kadar neye sevindin?" sorusuna genç kadın Dilan Polat tahliye olmuş.Çok şükür Ya Rabbim, çok sevindim." şeklinde tepki verdi. Eşi o anları gülerek kayıt altına aldı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden iki gün önce tahliye edildi. Polat'ı ablası Sıla Doğu kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı. Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü.