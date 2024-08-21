Dilan Polat'ın çalışanlarından coşkulu tahliye kutlaması! Meşaleler yakıp, balon uçurdular

21 Ağustos 2024 13:17 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 13:22

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Dilan Polat kasım ayında eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 ay boyunca hapiste kalan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Günlerdir gündemden düşmeyen ünlü isim ilk olarak hala tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.

İlk kez dışarda görüntülenen Polat'a eşi röportaj ve telefon yasağı getirdi.

DİLAN POLAT'IN ÇALIŞANLARI KUTLAMA YAPTI

Ailesi ve yakınları kara para aklama suçundan tahliye edilen Dilan Polat için paylaşımlar yaparak sevinçlerini dile getirdi. Şimdi de Dilan Polat Güzellik Merkezi çalışanlarının kutlaması gündem oldu. Çalışanlar tahliye haberini meşale ve balonlarla kutladı.

İlginç anlar sosyal medyada gündeme oturdu.