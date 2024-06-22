Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İzmir’de feci kaza! Bir aile yok oldu: Ölü ve yaralılar var!

İzmir’de feci kaza! Bir aile yok oldu: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Haziran 2024 21:12 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 21:13
İzmir’de feci kaza! Bir aile yok oldu: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yusuf A'nın kullandığı 35 AEL 650 plakalı otomobil, Menderes-Gümüldür kara yolu Şaşal Mahallesi yakınlarında, Rasim G. idaresindeki 35 HC 9608 plakalı otomobille çarpıştı.

İzmir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Yusuf A. ile eşi Nuray A'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada yaralanan Elif A, İsmet A, Rasim G, Medine Y, Murat Y, Çınar Miraç Y. ve Merve T. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...