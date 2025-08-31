Menü Kapat
İzmir'de geniş çaplı kesinti: Bu defa 32 saat su yok

İzmir'de bu defa 32 saatlik geniş çaplı su kesintisi uygulamaya konacak. İsale hattındaki arıza nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. İşte su kesintisi uygulanacak ilçeler...

İzmir'de geniş çaplı kesinti: Bu defa 32 saat su yok
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle yapılacağı belirtildi.

İzmir'de geniş çaplı kesinti: Bu defa 32 saat su yok

Kesinti kapsamında , , , ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

İzmir'de geniş çaplı kesinti: Bu defa 32 saat su yok

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

ETİKETLER
#izmir
#bayraklı
#karşıyaka
#su kesintisi
#bornova
#menemen
#çiğli
#Gündem
