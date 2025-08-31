Menü Kapat
30°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Stetoskoplara getirilen özellikle artık bu hastalıklar saniyeler içinde bulunacak

Tıp tarihinde çığır açıcı bir teknolojik gelişme kayıtlara geçti. Yapay zeka ile stetoskopların özellikleri birleştirilerek çok sayıda hastalıkların kısa sürede tespit edilebilmesinin önü açıldı.

Stetoskoplara getirilen özellikle artık bu hastalıklar saniyeler içinde bulunacak
İngiltere'de yapılan bir araştırma, destekli stetoskopların kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı ve düzensiz kalp ritimleri gibi hastalıkları saniyeler içinde tespit edebildiğini ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, Imperial College London ve Imperial College Healthcare NHS Trust tarafından yürütülen çalışmada, yapay zeka destekli stetoskoplar kullanılarak Londra'nın batı ve kuzeybatısındaki 205 aile hekimliğinde 12 binden fazla hasta muayene edildi.

Stetoskoplara getirilen özellikle artık bu hastalıklar saniyeler içinde bulunacak

YAPAY ZEKAYLA KALP HASTALIKLARI SANİYELER İÇİNDE TESPİT EDİLİYOR

Çalışmada, yapay zeka destekli stetoskopların kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı ve düzensiz kalp ritimleri gibi rahatsızlıkları saniyeler içinde tespit edebildiği görüldü.

Araştırmacılar, klasik stetoskopun aksine yapay zekalı stetoskopların kalbin elektriksel sinyallerini kaydedip analiz ettiğine ve böylece insan kulağının fark edemediği kalp atışı ve kan akışı farklılıklarını saniyeler içinde saptayabildiğine dikkati çekti.

İngiliz Kalp Vakfı (BHF) Klinik Direktörü ve Kardiyolog Dr. Sonya Babu-Narayan, "Bu, 200 yıl önce icat edilen mütevazı stetoskopun 21. yüzyıla uyarlanmasının zarif bir örneği." dedi.

BU YENİLİKLER HAYATİ

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Babu-Narayan, "Bu tür yenilikler hayati, çünkü çoğu zaman hastalık, ancak ileri evrede ve acil servis başvurularında teşhis edilebiliyor. Erken tanıyla insanlar daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duydukları tedaviye erişebilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, dünyanın en büyük kardiyoloji konferansı olan Avrupa Kardiyoloji Derneği yıllık kongresinde paylaşıldı.

ETİKETLER
#Sağlık
#yapay zeka
#kalp hastalığı
#erken teşhis
#Stetoskop
#Sağlık Teknolojisi
#Teknoloji
