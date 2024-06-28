İzmir'de ikinci 'Seçil Erzan' vakası: 300 milyon liralık vurgun yaptı! Polis banka şubesini bastı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 14:12 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:18
İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı. Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyallere el koyuyor.
İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatmıştı.
Polis ekipleri bugün banka şubesine baskın düzenleyerek arama yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı