Kozmetik mağazasındaki indirim sırasında kavga: Saça saça baş başa girdiler

28 Haziran 2024 15:15 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:16

Bir kozmetik mağazasında düzenlenen yüzde 80 indirim kampanyası, büyük bir izdihama neden oldu.

Mağazanın açılış saatinden itibaren çok sayıda insan, uygun fiyatlı kozmetik ürünleri alabilmek için mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

MAĞAZA ÇALIŞANI DA ARADA KAYNADI

İndirim haberinin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, sabahın erken saatlerinde mağaza önünde biriken kalabalık, mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye akın etti.

Bu sırada yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, güvenlik görevlileri izdihamı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

ARBEDE YAŞANDI

Mağaza çalışanları, yoğun talebe rağmen müşterilere yardımcı olabilmek için büyük çaba harcadı.

Ancak mağazanın içinde ve dışında yaşanan yoğunluk, zaman zaman tansiyonun yükselmesine ve küçük çaplı arbede yaşanmasına neden oldu.

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlardan bazıları, rafların kısa sürede boşaldığını belirterek, yeterli ürün stokunun olmadığını ve indirim kampanyasının daha iyi organize edilmesi gerektiğini ifade etti.