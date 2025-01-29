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İzmir'de inşaatta patlama: Yaralı işçiler var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 19:07

İzmir'de inşaatı devam eden konutlarda su kazanı patladı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralı işçilerin olduğu öğrenildi.

İzmir'de akşam saatlerinde bir inşaatta meydana gelen patlama korku dolu anlara neden oldu. Su kazanında meydana gelen patlamada çok sayıda işçi yaralandı.

İzmir'de inşaatta patlama: Yaralı işçiler var - 1. Resim

SU KAZANI PATLADI: 8 YARALI VAR

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Samurlu Mahallesi’nde inşaatı devam eden konutlarda su kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı.

İzmir'de inşaatta patlama: Yaralı işçiler var - 2. Resim

3 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi İzmir’e sevk edildi.

İzmir'de inşaatta patlama: Yaralı işçiler var - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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