İzmir'de inşaatta patlama: Yaralı işçiler var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 19:07

İzmir'de inşaatı devam eden konutlarda su kazanı patladı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralı işçilerin olduğu öğrenildi.

İzmir'de akşam saatlerinde bir inşaatta meydana gelen patlama korku dolu anlara neden oldu. Su kazanında meydana gelen patlamada çok sayıda işçi yaralandı. SU KAZANI PATLADI: 8 YARALI VAR Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Samurlu Mahallesi’nde inşaatı devam eden konutlarda su kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı. 3 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi İzmir’e sevk edildi. İlgili Haberler Para isteme kavgası kanlı bitti! Tartıştığı oğlunu bıçakladı Günlerdir aranıyordu... Serpil Girgin katledilmiş: Komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu