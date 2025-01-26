Sivas'ta hastanede patlama: AFAD müdahale etti

26 Ocak 2025 19:36 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 19:43

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tüp bebek bölümünde meydana gelen patlama, hastaneyi alarma geçirdi! Patlamanın ardından yayılan kimyasal gaz nedeniyle AFAD’ın KBRN ekipleri hızla devreye girdi.

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Sivas​ Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek​ bölümünde meydana gelen patlama​ paniğe neden oldu. Hastanenin 2. katında yer alan tüp bebek ünitesinde, "karbon filtre" adı verilen bir cihazda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

KİMYASAL GAZ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine hızla AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede, patlamadan dolayı oluşan kimyasal gaz başarılı bir şekilde tahliye edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

TÜP BEBEK ÜNİTESİ FAALİYETLERİ DURDURULDU

Yetkililer, cihazdaki patlamanın nedeni üzerinde çalışmalarını sürdürürken, tüp bebek ünitesindeki faaliyetler geçici olarak durduruldu. Patlama sonrası kimyasal gazın hızla tahliye edilmesi, olası bir tehlikenin önüne geçti.