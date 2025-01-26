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Sivas'ta hastanede patlama: AFAD müdahale etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ocak 2025 19:36 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 19:43
Sivas&#039;ta hastanede patlama: AFAD müdahale etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tüp bebek bölümünde meydana gelen patlama, hastaneyi alarma geçirdi! Patlamanın ardından yayılan kimyasal gaz nedeniyle AFAD’ın KBRN ekipleri hızla devreye girdi.

SivasCumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek​ bölümünde meydana gelen patlama​ paniğe neden oldu.  Hastanenin 2. katında yer alan tüp bebek ünitesinde, "karbon filtre" adı verilen bir cihazda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Sivas'ta hastanede patlama: AFAD müdahale etti - 1. Resim

KİMYASAL GAZ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine hızla AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede, patlamadan dolayı oluşan kimyasal gaz başarılı bir şekilde tahliye edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Sivas'ta hastanede patlama: AFAD müdahale etti - 2. Resim

TÜP BEBEK ÜNİTESİ FAALİYETLERİ DURDURULDU

Yetkililer, cihazdaki patlamanın nedeni üzerinde çalışmalarını sürdürürken, tüp bebek ünitesindeki faaliyetler geçici olarak durduruldu. Patlama sonrası kimyasal gazın hızla tahliye edilmesi, olası bir tehlikenin önüne geçti.

Sivas'ta hastanede patlama: AFAD müdahale etti - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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