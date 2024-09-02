İzmir'de kafa kafaya facia! 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

02 Eylül 2024 20:14 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 20:16

İzmir-Ankara Caddesi'nin Armutlu yol ayrımı yakınlarında saat 18.00 civarında meydana gelen kazada, Turgutlu yönünden İzmir istikametine gitmekte olan Hüseyin Ali Ceylan (54) yönetimindeki 45 UU 861 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüjü geçip karşı şeride geçti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Turgutlu yönüne ilerlemekte olan Tuncay Y. (54) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle yol adeta savaş alanına döndü.

Olayın yetkililere ihbar edilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, otomobilde bulunan Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ın (56) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer araçta bulunan sürücü Tuncay Y. ile yolcu olarak seyahat eden Gülay Y. ve Bekir Y. ise ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 KİŞİNİN HAYAİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.