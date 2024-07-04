İzmir'de kahreden görüntü! Ciğerlerimiz yandı: Orman yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

04 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:37

İzmir'de dün öğle saatlerinde Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde orman yangını çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin geniş bir alana yayıldığı bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 9 helikopter ve 6 uçak sevk edildi. Yangında 19 saat geride kalırken, alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Beşyol Mahallesi'nde 3, Sarnıç Mahallesi'nde ise 4 evin hasar aldığı orman yangınının oluşturduğu hasar drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın bir kısmının tamamen siyah külle kaplandığı yer alıyor.

"EV AHŞAP OLDUĞU İÇİN BİRAZ HIZLI TUTUŞMUŞ"

Yangında Sarnıç Mahallesi’nde bulunan evinin bir kısmı ve bahçesindeki çok sayıda ağacın zarar gördüğünü ifade eden ev sahibi Kadim Tekin (59), “Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş. Onun sıkıntısı var. Anahtarı kapıda unuttuğumuz için itfaiyeci arkadaşlar bizim içeride olduğumuzu düşünmüşler. İçeriye su sıkarak girmişler ama içeride olmadığımızı görünce rahatlamışlar. Söndürme işlemini tamamlayıp gitmişler. Bu arılar artık burada olmaz. Çünkü arıların beslenme bölgesi burada bitti. İzin verirlerse başka bir yere götürmemiz lazım. Arılarda herhangi bir zayiat yok” ifadelerini kullandı.