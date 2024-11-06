İzmir'de kimya fabrikasında korkutan yangın! Yaralılar var
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken, yandaki fabrikaya da sıçrayan yangında dumandan etkilenen 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İzmir'de bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'ta bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Yanan maddelerden dolayı ara ara patlamaların meydana geldiği bölgedeki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilendiği öğrenilen 2 kişiye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yangında iş yeri yakınında bulunan 2 aracın da hasar gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.