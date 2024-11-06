İzmir'de kimya fabrikasında korkutan yangın! Yaralılar var

06 Kasım 2024 10:41 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:45

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken, yandaki fabrikaya da sıçrayan yangında dumandan etkilenen 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İzmir​'de bir fabrikada çıkan yangın​ korku dolu anlara neden oldu. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'ta bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye​ ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yanan maddelerden dolayı ara ara patlamaların meydana geldiği bölgedeki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilendiği öğrenilen 2 kişiye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangında iş yeri yakınında bulunan 2 aracın da hasar gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.