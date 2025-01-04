İzmir'de korkunç kaza! Feci şekilde can verdi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Ocak 2025 13:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:44

İzmir’in Menderes ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpışmasıyla araçlardan biri alev topuna döndü. Alev alev yanan araçta 1 kişi yanarak can verirken, 3 kişi ise yaralandı.

İzmir​'de meydana gelen korkunç kazada sürücüsü tespit edilemeyen araç, Ç.K. isimli kişinin kullandığı araçla çarpıştı. İki aracın çarpıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. YANARAK CAN VERDİ Çarpışma sonucu araçta bir anda yangın çıktı. Araç içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi can verirken, yanında bulunan M.Y. ise yangından son anda yaralı kurtuldu. Çarpışmada, diğer araçta bulunan G.K. ve Ç.K. isimli şahıslarda yaralanarak Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlgili Haberler Arnavutköy'deki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Otopark kavgasında silahla çekildi! 2 kardeş vuruldu