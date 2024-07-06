İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahalesini sürdürüyor
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 17:12 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 17:13
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Saat 15.35'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra yapıldı.
Birçok ilde aşırı sıcaklar veya başka nedenlerle çıkan orman yangınları için ekipler harekete geçiyor. İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına, 5 helikopter, 4 uçak olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Orman yangını, ilçeye bağlı Artıcak Mahallesi'nde başladı. Saat 15.35'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.45'te yapıldı. Yangına; 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı