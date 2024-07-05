Manavgat'ta ciğerlerimizi yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Ormancıya kızıp ağaçları ateşe vermiş

05 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:19

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde 3 orman yangını çıkmıştı.

Alevler ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken yangını Murat Kaya isimli çobanın çıkardığı tespit edildi.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

JASAT ve Beşkonak Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Murat Kaya, İfadesinde yangınları ormancılara ve TEDAŞ ekiplerine kızdığı için çıkardığını söyledi. Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.