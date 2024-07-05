Manavgat'ta ciğerlerimizi yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Ormancıya kızıp ağaçları ateşe vermiş
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:19
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Tazı Kanyonu’nda 3 noktada yangın çıkaran çobanın ifadesi ortaya çıktı. Çoban, ifadesinde ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde 3 orman yangını çıkmıştı.
Alevler ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken yangını Murat Kaya isimli çobanın çıkardığı tespit edildi.
İFADESİ ŞOKE ETTİ
JASAT ve Beşkonak Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Murat Kaya, İfadesinde yangınları ormancılara ve TEDAŞ ekiplerine kızdığı için çıkardığını söyledi. Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı