İzmir'de Orman yangını! Havadan karadan müdahale devam ediyor
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:14
Artan sıcaklıklar orman yangınlarını tetiklemeye devam ediyor. İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangına havadan karadan müdahale edildi. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
İZMİR'DE ORMAN YANGINI!
Ekipler alevleri kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın saat 16.08'de Bademler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet etti.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile karadan müdahale etmeye başladı.
Yangına müdahale eden ekibe takviye yapıldığı da bildirilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı